Издатель PUBG поставил ИИ в приоритет и предложил сотрудникам уйти добровольно

Krafton заявляет, что цель не в массовых сокращениях, а в поддержке сотрудников «в планировании собственного развития и новых вызовов внутри и за пределами компании» — другими словами, сотрудники могут либо согласиться с новой стратегией, либо уйти.

Финансовый директор компании Бэ Дон-гын подчеркнул, что эффективность работы на уровне всей компании «должна повышаться», а новые инвестиции «будут направлены в ИИ, а не в зарплаты сотрудников». На данный момент приём на работу заморожен, кроме специалистов по созданию оригинального контента и ИИ.