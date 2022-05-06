Издатель Warcraft нанял женщину-руководителя «по культуре» после секс-скандала

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Издатель Warcraft нанял женщину-руководителя «по культуре» после секс-скандалаПытается так исправить плохую репутацию
Департамент справедливой занятости и жилищного строительства Калифорнии в прошлом году подал в суд на Blizzard, издателя игр Warcraft, заявив, что в компании создалась «культура "постоянных сексуальных домогательств" и гендерной дискриминации». Blizzard пытается выпутаться из этого скандала.
В январе президент Blizzard Майк Ибарра написал, что компания наймёт новых топ-менеджеров, чтобы изменить корпоративную культуру в лучшую сторону. В прошлом месяце компания назначила Кристен Хайнс своим новым главным директором по разнообразию, справедливости и инклюзивности, а сегодня Blizzard Entertainment объявила Джессику Мартинес своим первым вице-президентом, главой отдела культуры.
В её обязанности входит «развитие и реализация культурной стратегии, обеспечение согласованности всех команд и функций, а также обновление программ обучения и развития талантов».