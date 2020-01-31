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Издатели игр пообещали, что новые консоли Xbox и PlayStation поразят людей
Но подробности об играх не раскрыли
Издатель игр Electronic Arts (EA), известный по сериям Need for Speed и Sims, поделился своим мнением об ожидаемом новом поколении консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. По словам представителей компании, способности этих платформ поразят людей (blow people’s minds).
Они заявили, что новые консоли сделают большой шаг вперёд по сравнению с предшественниками. И хоть компания отказалась что-либо рассказывать о будущих играх для платформ, она выразила большой оптимизм в связи с техническими возможностями PlayStation 5 и Xbox Series X.
Более того, финансовый директор EA и вовсе заявил, что игровая индустрия увидит инновации вместе с выходом консолей. Могут появиться даже новые жанры игр.
Напомним, старт продаж PlayStation 5 и Xbox Series X ожидается в праздничный зимний период в конце 2020 года.