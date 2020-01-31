Издатели игр пообещали, что новые консоли Xbox и PlayStation поразят людей

Они заявили, что новые консоли сделают большой шаг вперёд по сравнению с предшественниками. И хоть компания отказалась что-либо рассказывать о будущих играх для платформ, она выразила большой оптимизм в связи с техническими возможностями PlayStation 5 и Xbox Series X.

Более того, финансовый директор EA и вовсе заявил, что игровая индустрия увидит инновации вместе с выходом консолей. Могут появиться даже новые жанры игр.

Напомним, старт продаж PlayStation 5 и Xbox Series X ожидается в праздничный зимний период в конце 2020 года.