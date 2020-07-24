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Издателя Mario уличили в цензуре игры для Китая
Но иначе бы её могли и запретить в стране
Пользователи уличили издателя Mario компанию Nintendo в цензуре игры для Китая. Они заметили странности перевода в Paper Mario: The Origami King.
Речь идёт о реплике одного из освобождённых главным героем персонажей. В одной из сцен Марио расколдовывает Тоада, и спасённый возмущается тому, как с ним поступили. В английской версии игры он говорит следующее:
«Да что они имеют против Тоадов? Это несправедливо! У нас есть права! Это насилие над Тоадами!»
А в китайской:
«Тоад хочет, чтобы у меня всё было гладко! Я хочу жить спокойно!»
То есть нет никакого упоминания свободы и гражданских прав. Пользователи и журналисты предположили, что Nintendo изменила реплики, чтобы игра не нарушила требований властей Китая.