Издателя Mario уличили в цензуре игры для Китая

Речь идёт о реплике одного из освобождённых главным героем персонажей. В одной из сцен Марио расколдовывает Тоада, и спасённый возмущается тому, как с ним поступили. В английской версии игры он говорит следующее:

«Да что они имеют против Тоадов? Это несправедливо! У нас есть права! Это насилие над Тоадами!»

А в китайской:

«Тоад хочет, чтобы у меня всё было гладко! Я хочу жить спокойно!»

То есть нет никакого упоминания свободы и гражданских прав. Пользователи и журналисты предположили, что Nintendo изменила реплики, чтобы игра не нарушила требований властей Китая.