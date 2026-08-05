Издателя The Sims и Battlefield купила группа инвесторов во главе с Саудовской Аравией

Теперь EA станет частной компанией. При таком переходе часто происходят сокращения расходов и увольнения, хотя пока таких планов не объявлено. Сейчас в компании работает около 14,5 тысячи человек.

В последние годы выручка EA почти не растёт и держится на уровне 7,4−7,6 млрд долларов в год. Один из главных соперников, Activision Blizzard, кстати, был недавно куплен Microsoft за 69 млрд долларов. Ещё в 2023 году.