Издателя The Sims и Battlefield купила группа инвесторов во главе с Саудовской Аравией

Опубликовано 05 августа 2026, 20:031 мин.
Издателя The Sims и Battlefield купила группа инвесторов во главе с Саудовской АравиейЗа $ 55 млрд
Electronic Arts (EA), известная по The Sims, EA Sports FC (ранее назывался FIFA) и Battlefield, больше не является публичной. Недавно было объявлено о завершении сделки по покупке компании за 55 миллиардов долларов. Покупателями выступили Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), компания Affinity Partners (её возглавляет Джаред Кушнер, зять бывшего президента США Дональда Трампа) и частная инвестиционная фирма Silver Lake Partners.
© Electronic Arts
Теперь EA станет частной компанией. При таком переходе часто происходят сокращения расходов и увольнения, хотя пока таких планов не объявлено. Сейчас в компании работает около 14,5 тысячи человек.
В последние годы выручка EA почти не растёт и держится на уровне 7,4−7,6 млрд долларов в год. Один из главных соперников, Activision Blizzard, кстати, был недавно куплен Microsoft за 69 млрд долларов. Ещё в 2023 году.
Источник:theguardian
Автор:Максим Многословный
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