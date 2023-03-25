Известного сценариста компьютерных игр обвинили в домогательствах. В итоге девушки отозвали обвинения

Карисса Барроуз и Келли Бристоль, обвинявшие Авеллона в харассменте, заявили, что он не домогался их, также они не знают подобных случаях по отношению к другим женщинам.

«Обратные утверждения, написанные и сказанные нами ранее, не были нашим намерением. Мы хотели помочь женщинам в индустрии, и в процессе этого наши слова были приняты как конкретные обвинения в неправомерных действиях», — заявили они, отмечая, что знаменитый сценарист заслуживает возвращения в индустрию видеоигр.