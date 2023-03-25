Известного сценариста компьютерных игр обвинили в домогательствах. В итоге девушки отозвали обвинения

Известного сценариста компьютерных игр обвинили в домогательствах. В итоге девушки отозвали обвиненияОни судились почти два года
Известный сценарист и дизайнер компьютерных игр Крис Авеллон и две девушки, обвинившие его в домогательствах, уладили разногласия. Теперь обвинительницы должны выплатить мужчине семизначную сумму.
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Карисса Барроуз и Келли Бристоль, обвинявшие Авеллона в харассменте, заявили, что он не домогался их, также они не знают подобных случаях по отношению к другим женщинам.
«Обратные утверждения, написанные и сказанные нами ранее, не были нашим намерением. Мы хотели помочь женщинам в индустрии, и в процессе этого наши слова были приняты как конкретные обвинения в неправомерных действиях», — заявили они, отмечая, что знаменитый сценарист заслуживает возвращения в индустрию видеоигр.
Сам Авеллон подчеркнул, что Барроуз и Бристоль подняли важные темы и попросил отнестись к ним с уважением.
Крис Авеллон был обвинен в домогательствах в 2020 году. Сначала он публично извинился, но в 2021 году решил подать в суд, намереваясь доказать несправедливость обвинений.