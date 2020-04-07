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Известную серию Dark Souls и другие игры продают со скидками
Распродажа издателя Bandai Namco
В сервисе цифровой дистрибуции Humble Bundle стартовала распродажа японского издателя Bandai Namco. В её рамках известную серию Dark Souls и другие игры продают со скидками.
Из Dark Souls в акции участвуют Dark Souls Remastered (1529 рублей вместо 3057), Dark Souls III (1147 рублей), Dark Souls II: Scholar of the First Sin (765 рублей) и другие издания и дополнения. Игры серии Dark Souls прославились как действительно сложные при прохождении, отчего возникает ощущение собственного небольшого достижения.
Dark Souls Remastered
Помимо Dark Souls на распродаже можно найти серию игр Dragon Ball, основанную на одноимённой манге.
Акция продлится ещё почти шесть дней. Все предложения можно посмотреть по этой ссылке.