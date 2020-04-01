Известный платформер Rayman раздают бесплатно

В обычное время игра стоит почти тысячу рублей. Платформа, для которой она предназначена, — персональный компьютер.

Сразу после выхода Rayman Legends получила положительные отзывы от игровых изданий. По сюжету игры Рэйману и его друзьям нужно победить врага, спасти пленников и освободить свой дом. Персонажам придётся скакать через платформы, уворачиваться от шипов и решать головоломки в комнатах-испытаниях.

В Rayman Legends также есть совместный режим для четырёх человек. Можно управлять не только Рэйманом, Глобоксом и Тинси, но и Мёрфи. Это новшество по сравнению с предыдущей частью Rayman Origins.