Известный шутер Gears 5 стал бесплатным для компьютеров

Пробный бесплатный период для игры объявили Xbox Game Studios и разработчик The Coalition. Gears 5 в обычное время стоит в Steam 1085 рублей. Теперь можно сначала опробовать игру в течение пяти дней, а уже потом принимать решение о покупке.

Разработчики также заявили, что для всех, кто сыграет в Gears 5 до 20 апреля, будет доступен бесплатный внутриигровой скин. Акция приурочена к релизу бесплатного обновления с новым мультиплеерном режимом Gridiron.

Gears 5 — это последняя игра серии Gears of War. Её релиз состоялся в 2019 году на компьютерах и Xbox One.