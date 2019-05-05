К 2023 году число геймеров в Китае превысит население России в 2,5 раза

Аналитики отметили, что китайская аудитория онлайн-игр стабильно растёт с 2001 года. Рост не остановили даже проблемы с сертификацией игр и новыми требованиями к издателям. На основании изученных данных исследователи Niko Partners прогнозируют, что к 2023 году геймеров в Китае станет 354 миллиона. Сейчас их в стране около 312 миллионов человек. Причём 79% из них тратили деньги на покупку игр и дополнений к ним в прошлом году.

Таким образом, выручка от онлайн-игр в Китае за 2018 год составила $15,2 миллиарда. Это больше половины мировой выручки отрасли. Эксперты также рассказали, что немаловажным фактором, повлиявшим на развитие гейминга в стране, стала доступность интернет-кафе.