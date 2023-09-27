K-POP группа исполнит гимн чемпионата мира по игре League of Legends

Riot Games уже не раз сотрудничала с известными исполнителями: ранее с ней работали Imagine Dragons, Портер Робинсон и Lil Nas X. Эти гимны призваны «задать эпический тон мероприятию, вызвать волнение и предвкушение у фанатов».

Ожидается, что «Gods» будет сочетать в себе характерный непринужденный стиль NewJeans с интенсивными элементами, передавая как тяжелые битвы, так и конечный триумф, который ожидает игроков на турнире, пишет The Verge.

Чемпионат мира по League of Legends, значимое событие в календаре киберспортивных соревнований, стартует 10 октября и завершится финальным поединком 19 ноября на сеульском стадионе Gocheok Sky Dome.