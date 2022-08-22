Качественный геймпад Gamesir с возможностью играть на ПК или с креплением на смартфоне продают по минимальной цене

У российских ритейлеров такой геймпад стоит больше трёх тысяч рублей. Отметим, что количество товара может быть ограничено, поэтому мы не гарантируем его наличие. Как и действие скидки. Всё было проверено на момент публикации новости.

GameSir T4 Pro универсален: его можно подключать как к мобильным устройствам (iOS и Android), так и к ПК и Nintendo Switch. Возможно проводное и беспроводное подключение.