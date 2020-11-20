Качество изображения в играх на PlayStation 5 оказалось хуже, чем на Xbox Series X

Она составляет 32 Гбит/с. При кадровой частоте 120 Гц PS5 выдаёт картину с субдискретизацией 4:2:2. Xbox Series X же при таких условиях выдаёт картинку с субдискретизацией 4:4:4. А всё потому, что пропускная способность HDMI 2.1 у неё составляет 40 Гбит/с.

Из-за этой разницы качество изображения в играх на PlayStation 5 получается немного хуже. Это может быть едва заметно, но, тем не менее, можно говорить о преимуществе Xbox Series X.