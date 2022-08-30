Как будут работать игры, если замедлить Core i5-12400F до 0.4 ГГц

Как будут работать игры, если замедлить Core i5-12400F до 0.4 ГГцВыяснил эксперт
Эксперт RandomGaminginHD в выпуске на YouTube узнал, какими станут показатели производительности игровой сборки с Intel Core i5-12400F, видеокартой GTX 1080 Ti и оперативной памятью объёмом 16 ГБ при замедлении процессора до 0,4 ГГц.
При стандартных настройках в 1080p с самым низким пресетом в CS:GO вы получаете 486 к/с в среднем и 121 к/с в очень редких событиях. В Cyberpunk 2077 в 1080p на высоких настройках эти показатели равняются 75 к/с и 54 к/с соответственно, в GTA San Andreas Definitive Edition - 159 к/с и 65 к/с, в The Witcher 3 (1080p, высокий пресет) - 192 к/с и 85 к/с.
Но всё становится гораздо хуже при замедлении процессора. С теми же настройками графики и разрешением в CS:GO средняя частота кадров у вас будет составлять 10 к/с, а показатель в очень редких событиях - 1 к/с. Что касается Cyberpunk 2077, то значения будут равняться в ней уже 15 к/с и 6 к/с соответственно, в GTA SA - 25 к/с и 4 к/с, в The Witcher 3 - 23 к/с и 7 к/с.
Вывод
Как видно из результатов, показатели средней производительности во всех четырёх игровых проектах при замедлении Intel Core i5-12400F снижаются на 92 % (228 к/с против 18,25 к/с). Поэтому запускать определённые проекты в данном случае вы сможете, но играть в них будет не очень комфортно.
Конфигурация ПК:
- процессор Intel Core i5-12400F;
- видеокарта GTX 1080 Ti.