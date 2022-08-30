Как будут работать игры, если замедлить Core i5-12400F до 0.4 ГГц

Эксперт RandomGaminginHD в выпуске на YouTube узнал, какими станут показатели производительности игровой сборки с Intel Core i5-12400F, видеокартой GTX 1080 Ti и оперативной памятью объёмом 16 ГБ при замедлении процессора до 0,4 ГГц.

При стандартных настройках в 1080p с самым низким пресетом в CS:GO вы получаете 486 к/с в среднем и 121 к/с в очень редких событиях. В Cyberpunk 2077 в 1080p на высоких настройках эти показатели равняются 75 к/с и 54 к/с соответственно, в GTA San Andreas Definitive Edition - 159 к/с и 65 к/с, в The Witcher 3 (1080p, высокий пресет) - 192 к/с и 85 к/с.