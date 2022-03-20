Как бы выглядели обложки современных компьютерных игр в 90-е

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Как бы выглядели обложки современных компьютерных игр в 90-еИнтересный эксперимент от художника
Пользователь Reddit под ником U_Ink_Trash показал, как бы могли выглядеть современные игры, если бы вышли в эпоху Sega Saturn, Atari 2600, NES, Sega Mega Drive, MSX и PC Engine.
Художник выбрал десять современных игр: Among Us, Fall Guys, Rocket League, Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077, Resident Evil 7, Hades, Far Cry 3, Far Cry 3: Blood Dragon, Dark Souls. Посмотреть их альтернативные обложки можно ниже:
Напомним, Sega Mega Drive, например, вышла в 1990 году, а Atari 2600 была доминирующей игровой приставкой конца 1970-х — начала 1980-х.
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