Как бы выглядели обложки современных компьютерных игр в 90-е

Напомним, Sega Mega Drive, например, вышла в 1990 году, а Atari 2600 была доминирующей игровой приставкой конца 1970-х — начала 1980-х.

Ранее энтузиаст сделал портреты персонажей «Гарри Поттера» с помощью нейросети такими, как они были описаны в оригинальных книгах.