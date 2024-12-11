Как и обещали: игра Resident Evil 2 стала доступна на iPhone, iPad и Mac

Опубликовано 11 декабря 2024, 01:301 мин.
Как и обещали: игра Resident Evil 2 стала доступна на iPhone, iPad и MacПонадобятся современные модели
Как и обещали разработчики Capcom, игра Resident Evil Remake 2 дебютировала на устройствах Apple, став четвёртой игрой серии, вышедшей на мобильных платформах Apple. Продукт доступен на iPhone, Mac и iPad.
© WccfTech / Capcom
Бесплатно можно загрузить ограниченную часть игры размером 10 ГБ, после чего игрокам придётся приобрести полную версию для продолжения, размер которой — 25 ГБ. До 8 января игра предлагается со скидкой 75%.
Для запуска Resident Evil Remake 2 потребуется модель iPhone 15 Pro или серия iPhone 16, а также iPad и Mac, которые оснащены чипами M1 или более новыми платформами. Игра поддерживает кросс-прогресс на всех поддерживаемых устройствах Apple, поэтому для дальнейшего прохождения геймеры смогут переключаться между iPhone, iPad или Mac.
Как отмечается, интерфейс Resident Evil Remake 2 переведён на русский язык.
Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков