Как идут игры на тонких ноутбуках среднего класса с процессором Ryzen 5

Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 на базе AMD Ryzen 5 5500U Vega 7 проверили в 15 играх. Среди этих проектов - Forza Horizon 5, Resident Evil Village, Grand Theft Auto V, Fortnite, Far Cry 6, Call of Duty: Warzone, Assassin's Creed Valhalla.

В Forza Horizon 5 на низких настройках в 900p средний FPS составил 36 к/с. Максимальное значение производительности равнялось 40 к/с, минимальное - 31 к/с.

Resident Evil Village запустили также в 900p, но на пресете Custom. Средняя частота кадров здесь достигала 35 к/с. Минимальное число кадров составило в игре 30 к/с, максимальное - 40 к/с.

Grand Theft Auto V шла с нормальными настройками в 1080p. Производительность в среднем в проекте равнялась 45-46 к/с, минимальный FPS - 42 к/с, максимальный - 52 к/с.

В Fortnite с низким пресетом в 1080p удалось получить около 55 к/с в среднем. Минимальное значение производительности при этом составляло 49 к/с, максимальное - 59 к/с.