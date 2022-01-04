Как идут игры на тонких ноутбуках среднего класса с процессором Ryzen 5

Как идут игры на тонких ноутбуках среднего класса с процессором Ryzen 5Проверили на канале PC Support & Gaming Test на YouTube
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 на базе AMD Ryzen 5 5500U Vega 7 проверили в 15 играх. Среди этих проектов - Forza Horizon 5, Resident Evil Village, Grand Theft Auto V, Fortnite, Far Cry 6, Call of Duty: Warzone, Assassin's Creed Valhalla.
В Forza Horizon 5 на низких настройках в 900p средний FPS составил 36 к/с. Максимальное значение производительности равнялось 40 к/с, минимальное - 31 к/с.
Resident Evil Village запустили также в 900p, но на пресете Custom. Средняя частота кадров здесь достигала 35 к/с. Минимальное число кадров составило в игре 30 к/с, максимальное - 40 к/с.
Grand Theft Auto V шла с нормальными настройками в 1080p. Производительность в среднем в проекте равнялась 45-46 к/с, минимальный FPS - 42 к/с, максимальный - 52 к/с.
В Fortnite с низким пресетом в 1080p удалось получить около 55 к/с в среднем. Минимальное значение производительности при этом составляло 49 к/с, максимальное - 59 к/с.
Far Cry 6 идёт в 720p с низкими установленными параметрами графики. В среднем частота кадров здесь составила 34 к/с. Минимальное число кадров оказалось равным 32 к/с, максимальное - 38 к/с.
В Call of Duty: Warzone на низких настройках в 720p средний FPS оказывается в пределах 40 к/с. Минимальное число кадров равняется при этом 34 к/с, максимальное - 42 к/с.
Assassin's Creed Valhalla также запускалась в 720p с низким пресетом. В среднем здесь можно получить 32-33 к/с. Максимальный же FPS составляет 36 к/с, минимальный - 30 к/с.
Остальные результаты тестирования вы можете посмотреть в видео ниже.
Конфигурация Lenovo IdeaPad Slim 5:
- процессор AMD Ryzen 5 5500U 6 Cores 12 Threads (Base Clock:- 2.1 GHz, Boost Clock:- 4.0 GHz);
- оперативная память 8GB DDR4 Dual Channel 3200 Mhz;
- видеокарта AMD Radeon Graphics Vega 7 (Integrated);
- SSD 512GB.