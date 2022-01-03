Как идут игры на встройке новых бюджетных ноутбуков с Ryzen 3 5300U

Как идут игры на встройке новых бюджетных ноутбуков с Ryzen 3 5300UПроверили на YouTube-канале PC Support & Gaming Test
Всего авторы обзора запустили на ноутбуке Lenovo ThinkPad E14 с AMD Ryzen 3 5300U (с Vega 6) 15 игр. Среди проектов - Valorant, Grand Theft Auto V, Fortnite, CS:GO, Forza Horizon 5, Resident Evil Village, The Witcher 3: Wild Hunt, Red Dead Redemption 2, Far Cry 6, Days Gone, Cyberpunk 2077, Call of Duty: Warzone, Assassin's Creed Valhalla, Apex Legends, Watch Dogs 2.
Так, в Grand Theft Auto V в 1080p на нормальных настройках средняя частота кадров составила 42 к/с. Максимальное число кадров при этом равнялось 46 к/с, а минимальное - 36 к/с.
Проект Fortnite запускался на низких настройках в 1080p. В среднем в нём удалось достичь 52 к/с. Минимальное значение производительности составило 43 к/с, а максимальное - 62 к/с.
В Forza Horizon 5 в разрешении 900p с низким пресетом в среднем получилось достичь 32 к/с. Минимальная производительность равнялась 29 к/с, максимальная - 38 к/с.
Игра Resident Evil Village шла в 900p с настройками Custom. Средняя производительность при этом держалась на уровне 35-36 к/с. Минимальное число кадров в данном случае составляло 32 к/с, максимальное - 40 к/с.
Проект Far Cry 6 запустился в 720p на низких настройках. Средняя частота кадров в нём составила 32 к/с, максимальная - 36 к/с, а минимальная - 30 к/с.
В Call of Duty: Warzone в разрешении 720p также на низких настройках удалось получилось 33-34 к/с в среднем. Минимальное число кадров при этом равнялось 31 к/с, максимальное - 38 к/с.
Игра Assassin's Creed Valhalla также шла с низким пресетом в 720p. Средний FPS здесь составил 31 к/с, максимальное значение производительности равнялось 34 к/с, минимальное - 30 к/с.
Остальные результаты вы можете увидеть на видео ниже.
Конфигурация протестированного ноутбука Lenovo ThinkPad E14:
- процессор AMD Ryzen 3 5300U;
- оперативная память 16GB DDR4;
- видеокарта AMD Radeon Graphics Vega 6 Integrated;
- SSD 512GB.