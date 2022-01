Как идут игры на встройке новых бюджетных ноутбуков с Ryzen 3 5300U

Всего авторы обзора запустили на ноутбуке Lenovo ThinkPad E14 с AMD Ryzen 3 5300U (с Vega 6) 15 игр. Среди проектов - Valorant, Grand Theft Auto V, Fortnite, CS:GO, Forza Horizon 5, Resident Evil Village, The Witcher 3: Wild Hunt, Red Dead Redemption 2, Far Cry 6, Days Gone, Cyberpunk 2077, Call of Duty: Warzone, Assassin's Creed Valhalla, Apex Legends, Watch Dogs 2.

Так, в Grand Theft Auto V в 1080p на нормальных настройках средняя частота кадров составила 42 к/с. Максимальное число кадров при этом равнялось 46 к/с, а минимальное - 36 к/с.

Проект Fortnite запускался на низких настройках в 1080p. В среднем в нём удалось достичь 52 к/с. Минимальное значение производительности составило 43 к/с, а максимальное - 62 к/с.

В Forza Horizon 5 в разрешении 900p с низким пресетом в среднем получилось достичь 32 к/с. Минимальная производительность равнялась 29 к/с, максимальная - 38 к/с.

Игра Resident Evil Village шла в 900p с настройками Custom. Средняя производительность при этом держалась на уровне 35-36 к/с. Минимальное число кадров в данном случае составляло 32 к/с, максимальное - 40 к/с.