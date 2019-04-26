Как менялась внешность женщин в Mortal Kombat за последние восемь лет

Новый файтинг Mortal Kombat 11 поступил в продажу 23 апреля. Видеоблогер Rob Cram опубликовал на своём канале YouTube видеоролик, в котором демонстрируется развитие женских персонажей в игре за последние годы.

Хронология ролика охватывает с 2011 по 2019 годы, то есть с Mortal Kombat версии 9 до Mortal Kombat версии 11. В нём показывается, как менялись внешне такие героини, как Джейд, Соня Блейд, Китана и Скарлет.

Mortal Kombat 11 разработанная американской студией NetherRealm Studios под издательством WB Games для игровых платформ PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Microsoft Windows.