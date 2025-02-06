Как Nintendo будет бороться с перекупами консоли Switch 2

Опубликовано 06 февраля 2025, 07:461 мин.
Как Nintendo будет бороться с перекупами консоли Switch 2Компания научена на своих же ошибках
Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава заявил, что компания примет меры против спекулянтов, чтобы избежать дефицита Nintendo Switch 2.
В интервью японским СМИ глава компании отметил, что учтены ошибки прошлого и производство будет масштабным, чтобы удовлетворить спрос.
Ранее Nikkei сообщало, что Nintendo отложила релиз Switch 2 на 2025 год, чтобы накопить запасы консолей и подготовить сильную линейку игр.
По прогнозам аналитиков Circana, в 2025 году в США будет продано более 4 млн консолей, а по данным Toyo Securities, за первые три месяца продажи могут достичь 6 млн.
DFC Intelligence ожидает, что к концу 2028 года Switch 2 разойдется тиражом более 80 млн устройств.
Nintendo также продолжит поддержку оригинальной Switch даже после выхода новой консоли. Напомним, что полноценная презентация Switch 2 состоится в апреле.