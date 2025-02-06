Как Nintendo будет бороться с перекупами консоли Switch 2

В интервью японским СМИ глава компании отметил, что учтены ошибки прошлого и производство будет масштабным, чтобы удовлетворить спрос.

Ранее Nikkei сообщало, что Nintendo отложила релиз Switch 2 на 2025 год, чтобы накопить запасы консолей и подготовить сильную линейку игр.

По прогнозам аналитиков Circana, в 2025 году в США будет продано более 4 млн консолей, а по данным Toyo Securities, за первые три месяца продажи могут достичь 6 млн.

DFC Intelligence ожидает, что к концу 2028 года Switch 2 разойдется тиражом более 80 млн устройств.

Nintendo также продолжит поддержку оригинальной Switch даже после выхода новой консоли. Напомним, что полноценная презентация Switch 2 состоится в апреле.