Как охота на покемонов выглядела бы в реальной жизни

Художник рассказал, что изучает анимацию самостоятельно. На это занятие его вдохновила любовь к «Покемонам», которых он много смотрел в детстве. Уиттенбург работает в Blender. Он говорит, что его ролики далеки от совершенства, но выглядят они действительно неплохо.

Вот, например, подготовка к ловле Снорлакса. Он кажется уже не таким милым, как в мультфильме.