Как охота на покемонов выглядела бы в реальной жизни

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Как охота на покемонов выглядела бы в реальной жизниРаботы художника-аниматора
Художник по визуальным эффектам Сет Уиттенбург опубликовал в своих соцсетях серию роликов о том, как бы выглядела охота на покемонов в реальной жизни. Получилось жутко.
Художник рассказал, что изучает анимацию самостоятельно. На это занятие его вдохновила любовь к «Покемонам», которых он много смотрел в детстве. Уиттенбург работает в Blender. Он говорит, что его ролики далеки от совершенства, но выглядят они действительно неплохо.
Вот, например, подготовка к ловле Снорлакса. Он кажется уже не таким милым, как в мультфильме.
А вот встреча с Мью:
А это жутко выглядящая Деоксис:
В начале года стала известна история двух офицеров Департамента полиции Лос-Анджелеса (LAPD), которые были уволены за то, что играли в Pokemon Go.