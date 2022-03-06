Как покупать консольные игры во время запретов

Автор начал с PlayStation. Во-первых, можно надеяться на кобейджинговые карты МИР — UnionPay, которые помогут справиться с уходом Visa и Mastercard. Во-вторых, можно использовать для покупки игр карты оплаты PS Store. Они продаются в обычных магазинах номиналом 500, 1000, 1500, 2500, 5000 и 7000 рублей. Там же продаётся и подписка PS Plus. В-третьих, можно покупать дисковые версии игр для PS4 и PS5.

Что касается Xbox, то автор напомнил о возможности покупки через сторонние сервисы, а также о волшебном слове «Аргентина». Кроме того, доступны физические версии игр и физическая подписка Xbox Game Pass.

А вот с Nintendo eShop можно и вовсе просто поменять регион в настройках (выбрать любую страну, кроме России и Беларуси). Конечно, не стоит забывать про физические картриджи.