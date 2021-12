Как работают игры 2021 года на процессоре с мощной встроенной графикой — Ryzen 5 5600G

Авторы канала PC Support & Gaming Test проверили производительность AMD Ryzen 5 5600G, запустив конфигурацию на базе этого процессора в 20 играх. Среди проектов - Valorant, GTA Vice City Definitive Edition, GTA San Andreas Definitive Edition, GTA 3 Definitive Edition, Forza Horizon 5, Grand Theft Auto V, Fortnite, Forza Horizon 4, CS:GO, Call of Duty: Warzone, DOOM Eternal, Days Gone, Assassin's Creed Valhalla, Apex Legends, Microsoft Flight Simulator 2020, The Witcher 3: Wild Hunt, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Horizon Zero Dawn.

GTA Vice City Definitive Edition идёт в 1080p на средних настройках с частотой кадров 35-40 к/с в среднем. В редких событиях значение производительности при этом снижается до 15 к/с.

В GTA San Andreas Definitive Edition на средних настройках в 1080p частота кадров оказывается немного выше: 41-42 к/с. В редких событиях при этом быстродействие опускается до 25 к/с.

GTA 3 Definitive Edition запускается также в 1080p на среднем пресете. Частота кадров в среднем при этом составляет 38-42 к/с, а в редких событиях - 25 к/с.

Forza Horizon 5, как и предыдущие проекты, идёт в 1080p, однако на низких настройках. Удаётся достичь при этом средней производительности в районе 51-52 к/с. В редких событиях частота кадров равняется 44 к/с.

Grand Theft Auto V можно запустить на высоких настройках в 1080p. При этом средняя частота кадров будет составлять 54-58 к/с, а в редких событиях это значение будет снижаться до 42 к/с.