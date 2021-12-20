Как работают игры 2021 года на процессоре с мощной встроенной графикой — Ryzen 5 5600G

Как работают игры 2021 года на процессоре с мощной встроенной графикой — Ryzen 5 5600GПроверили на YouTube-канале PC Support & Gaming Test
Авторы канала PC Support & Gaming Test проверили производительность AMD Ryzen 5 5600G, запустив конфигурацию на базе этого процессора в 20 играх. Среди проектов - Valorant, GTA Vice City Definitive Edition, GTA San Andreas Definitive Edition, GTA 3 Definitive Edition, Forza Horizon 5, Grand Theft Auto V, Fortnite, Forza Horizon 4, CS:GO, Call of Duty: Warzone, DOOM Eternal, Days Gone, Assassin's Creed Valhalla, Apex Legends, Microsoft Flight Simulator 2020, The Witcher 3: Wild Hunt, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Horizon Zero Dawn.
GTA Vice City Definitive Edition идёт в 1080p на средних настройках с частотой кадров 35-40 к/с в среднем. В редких событиях значение производительности при этом снижается до 15 к/с.
В GTA San Andreas Definitive Edition на средних настройках в 1080p частота кадров оказывается немного выше: 41-42 к/с. В редких событиях при этом быстродействие опускается до 25 к/с.
GTA 3 Definitive Edition запускается также в 1080p на среднем пресете. Частота кадров в среднем при этом составляет 38-42 к/с, а в редких событиях - 25 к/с.
Forza Horizon 5, как и предыдущие проекты, идёт в 1080p, однако на низких настройках. Удаётся достичь при этом средней производительности в районе 51-52 к/с. В редких событиях частота кадров равняется 44 к/с.
Grand Theft Auto V можно запустить на высоких настройках в 1080p. При этом средняя частота кадров будет составлять 54-58 к/с, а в редких событиях это значение будет снижаться до 42 к/с.
В Fortnite удастся поиграть на низких настройках в 1080p и с включенным Directx12. Средняя производительность в этом случае будет держаться на уровне 70 к/с. В редких событиях значение будет составлять 42 к/с.
Forza Horizon 4 можно запустить на средних либо низких настройках в разрешении 1080p. В среднем здесь получится достичь около 70 к/с. В редких событиях производительность будет снижаться до 62 к/с.
Call of Duty: Warzone идёт в 900p с низким пресетом. Средняя производительность составляет в игре 42-43 к/с. В редких событиях быстродействие равняется уже 34 к/с.
Cyberpunk 2077 запускается в 720p на низких настройках. Средняя частота кадров при этом держится на уровне 35 к/с, а в редких событиях она равняется 28 к/с.
Far Cry 6, как и предыдущая игра, идёт в 720p c низкими установленными параметрами графики. Средняя производительность здесь равняется 42-43 к/с, в редких событиях она опускается до 34 к/с.
Остальные результаты тестирования вы можете посмотреть в видео выше.
Протестированная конфигурация ПК:
- процессор AMD Ryzen 5 5600G OC (4.6GHz);
- оперативная память HyperX Fury 2x8GB DDR4 3200 Mhz;
- видеокарта AMD Radeon Vega 7 Integrated;
- HDD Western Digital 1TB 7200 Rpm;
- SSD Western Digital 500GB;
- материнская плата MSI B550M PRO-VDH WiFi;
- система охлаждения Cooler Master MWE Bronze 750W.