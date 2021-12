Как работают игры на бюджетной видеокарте GTX 1050 с 2 ГБ видеопамяти

Всего автор канала проверил производительность комплектации в 30 играх. Среди самых новых - WRC 10, Days Gone, Resident Evil Village, Deathloop, Back 4 Blood, New World, Far Cry 6, Bright Memory Infinite, Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5, GTA Vice City Definitive Edition, GTA San Andreas Definitive Edition, Battlefield 2042, Halo Infinite.

WRC 10 запускается в Full HD и на низких настройках графики. Средняя производительность в ней составляет около 60 к/с. В очень редких событиях значение снижается до 37 к/с.

В 720p и при низком пресете идёт Days Gone. Средняя частота кадров здесь выше 80 к/с - 81-86 к/с. При этом в крайне редких событиях производительность опускается до 33 к/с.

В 720p со средними настройками можно играть в Resident Evil Village. Средняя производительность в этом случае будет в районе 55-65 к/с, а в очень редких событиях частота кадров составит 23 к/с.

В Deathloop на самых низких настройках в 720p удастся достичь 40-45 к/с в среднем. В крайне редких событиях будут при этом встречаться просадки до 34 к/с.

Back 4 Blood пойдёт с низкими настройками в Full HD. В среднем частота кадров составит 65-70 к/с. В очень же редких событиях производительность снизится до 25 к/с.

В Full HD при низком пресете также получится запустить New World. Около 50 к/с здесь будет составлять средний FPS, а в крайне редких событиях значение будет равняться 42 к/с.

Far Cry 6 идёт в разрешении 720p и на низких настройках. Среднее быстродействие составит здесь около 70 к/с, а в очень редких событиях оно опустится до 16 к/с.