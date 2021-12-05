Как работают игры на бюджетной видеокарте GTX 1050 с 2 ГБ видеопамяти

Как работают игры на бюджетной видеокарте GTX 1050 с 2 ГБ видеопамятиВыяснили на YouTube-канале GameGangsta
Всего автор канала проверил производительность комплектации в 30 играх. Среди самых новых - WRC 10, Days Gone, Resident Evil Village, Deathloop, Back 4 Blood, New World, Far Cry 6, Bright Memory Infinite, Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5, GTA Vice City Definitive Edition, GTA San Andreas Definitive Edition, Battlefield 2042, Halo Infinite.
WRC 10 запускается в Full HD и на низких настройках графики. Средняя производительность в ней составляет около 60 к/с. В очень редких событиях значение снижается до 37 к/с.
В 720p и при низком пресете идёт Days Gone. Средняя частота кадров здесь выше 80 к/с - 81-86 к/с. При этом в крайне редких событиях производительность опускается до 33 к/с.
В 720p со средними настройками можно играть в Resident Evil Village. Средняя производительность в этом случае будет в районе 55-65 к/с, а в очень редких событиях частота кадров составит 23 к/с.
В Deathloop на самых низких настройках в 720p удастся достичь 40-45 к/с в среднем. В крайне редких событиях будут при этом встречаться просадки до 34 к/с.
Back 4 Blood пойдёт с низкими настройками в Full HD. В среднем частота кадров составит 65-70 к/с. В очень же редких событиях производительность снизится до 25 к/с.
В Full HD при низком пресете также получится запустить New World. Около 50 к/с здесь будет составлять средний FPS, а в крайне редких событиях значение будет равняться 42 к/с.
Far Cry 6 идёт в разрешении 720p и на низких настройках. Среднее быстродействие составит здесь около 70 к/с, а в очень редких событиях оно опустится до 16 к/с.
В 720p и при низких установленных параметрах графики запустится Bright Memory Infinite. В этом случае средняя частота кадров будет достигать примерно 80-85 к/с. В очень редких событиях результат будет равняться 8 к/с.
В Call of Duty Vanguard можно играть в Full HD на самых низких настройках. Средняя производительность составит в данном случае 60-65 к/с. В крайне редких событиях быстродействие снизится до 48 к/с.
На самых низких настройках в Full HD также идёт Forza Horizon 5. Среднее значение производительности здесь равняется 80-90 к/с, в очень редких событиях оно составляет 71 к/с.
В GTA Vice City Definitive Edition в Full HD с низкими параметрами графики средняя частота кадров составляет около 95-100 к/с. В очень редких событиях она при этом снижается до 19 к/с.
GTA San Andreas Definitive Edition можно проходить с теми же параметрами, что и выше. Тогда производительность будет равняться в среднем 115-120 к/с, а в крайне редких событиях она снизится до 21 к/с.
В Battlefield 2042 удастся получить на низких настройках 40-45 к/с в среднем. Также в процессе игры встречаются просадки в очень редких событиях до 7 к/с.
Halo Infinite в Full HD на низких настройках запускается со средней частотой кадров в районе 31-35 к/с. В крайне редких событиях производительность снижается здесь до 15 к/с.
Также автор протестировал такие игры, как Grand Theft Auto IV, Counter Strike GO, Grand Theft Auto V, Assassin's Creed Syndicate, Mafia III, Sniper Ghost Warrior 3, PUBG, Apex Legends, Insurgency Sandstorm, Red Dead Redemption 2, Call of Duty Warzone, DIRT 5, Mafia Definitive Edition, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion. С замерами их производительности мы можете ознакомиться в видеозаписи.
Протестированная конфигурация компьютера:
- процессор AMD Ryzen 5 3600X 3,8GHz 35MB Cache Soket AM4;
- материнская плата MSI B450M PRO-M2 MAX AM4 DDR4 3466(OC);
- оперативная память Neo Forza 16GB(2x8GB) 3600MHz Black Faye DDR4;
- видеокарта MSI GTX 1050 2GB OC 128Bit GDDR5;
- SSD SANDISK 500GB Ultra NVMe M2 SSD (2400/1750);
- HDD 1TB + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Dark X-FORCE 3X Fan ARGB LED USB 3.0;
- блок питания SHARKOON WPM Gold Zero 650W 80+ Gold Modular.