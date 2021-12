Как работают игры на встройке нового процессора i5-12600K

Для проверки быстродействия конфигурации на основе Intel Core i5-12600K использовались 12 игр. В их число входили The Witcher 3: Wild Hunt, Shadow of the Tomb Raider, Grand Theft Auto V, Forza Horizon 4, Valorant, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Hitman 3, Cyberpunk 2077, Battlefield V, Forza Horizon 5, Need for Speed Heat.

В The Witcher 3: Wild Hunt в 1080p на низких настройках графики удалось получить среднюю производительность в районе 27-28 к/с. Минимальное значение при этом составило 26 к/с, максимальное - 31 к/с, а в редких событиях частота кадров опускалась до 25 к/с.

Shadow of the Tomb Raider запустили в 1080p на самых низких параметрах графики. Средняя частота кадров в этом проекте составляла 26-27 к/с, минимальное значение было равно 25 к/с, максимальное - 29 к/с. В редких событиях производительность снижалась до 25 к/с.

В пределах 53-54 к/с находится среднее быстродействие в Grand Theft Auto V. Минимальная частота кадров в этом случае равнялась 49 к/с, максимальная - 58 к/с. В редких событиях значение производительности составляло 45 к/с. Запускалась игра на нормальных настройках и в 1080p.

Что касается Forza Horizon 4, то здесь на низких настройках в 1080p в среднем частота кадров равнялась 32-33 к/с. В редких событиях результат быстродействия снижался до 28 к/с, а минимальный и максимальный FPS в процессе игры составляли 30 к/с и 34 к/с соответственно.

В Valorant средняя производительность находилась в районе 125-130 к/с.

Horizon Zero Dawn идёт в 720p на низких настройках со средней частотой кадров на уровне 24 к/с. Минимальная производительность составляет здесь 23 к/с, максимальная - 25 к/с, в редких событиях - 19 к/с.