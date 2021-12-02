Как работают игры на встройке нового процессора i5-12600K

Как работают игры на встройке нового процессора i5-12600KПроверили на YouTube-канале PC Support & Gaming Test
Для проверки быстродействия конфигурации на основе Intel Core i5-12600K использовались 12 игр. В их число входили The Witcher 3: Wild Hunt, Shadow of the Tomb Raider, Grand Theft Auto V, Forza Horizon 4, Valorant, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Hitman 3, Cyberpunk 2077, Battlefield V, Forza Horizon 5, Need for Speed Heat.
В The Witcher 3: Wild Hunt в 1080p на низких настройках графики удалось получить среднюю производительность в районе 27-28 к/с. Минимальное значение при этом составило 26 к/с, максимальное - 31 к/с, а в редких событиях частота кадров опускалась до 25 к/с.
Shadow of the Tomb Raider запустили в 1080p на самых низких параметрах графики. Средняя частота кадров в этом проекте составляла 26-27 к/с, минимальное значение было равно 25 к/с, максимальное - 29 к/с. В редких событиях производительность снижалась до 25 к/с.
В пределах 53-54 к/с находится среднее быстродействие в Grand Theft Auto V. Минимальная частота кадров в этом случае равнялась 49 к/с, максимальная - 58 к/с. В редких событиях значение производительности составляло 45 к/с. Запускалась игра на нормальных настройках и в 1080p.
Что касается Forza Horizon 4, то здесь на низких настройках в 1080p в среднем частота кадров равнялась 32-33 к/с. В редких событиях результат быстродействия снижался до 28 к/с, а минимальный и максимальный FPS в процессе игры составляли 30 к/с и 34 к/с соответственно.
В Valorant средняя производительность находилась в районе 125-130 к/с.
Horizon Zero Dawn идёт в 720p на низких настройках со средней частотой кадров на уровне 24 к/с. Минимальная производительность составляет здесь 23 к/с, максимальная - 25 к/с, в редких событиях - 19 к/с.
Red Dead Redemption 2 идёт в 720p при низком пресете со средним значением производительности 28-29 к/с. При этом минимальное значение составляет 27 к/с, максимальное - 31 к/с. В редких событиях быстродействие снижается до 18 к/с.
В разрешении 720p на низких настройках Hitman 3 запускается с 34-35 к/с в среднем. В редких событиях значение производительности опускается до 30 к/с, максимально в процессе игры удаётся достичь 36 к/с, минимально - 33 к/с.
В Cyberpunk 2077 с низкими параметрами графики в 720p можно получить 17 к/с в среднем, 18 к/с максимально и 16 к/с минимально. В то же время в редких событиях результат составит 11 к/с.
В Battlefield V с теми же параметрами, что и в предыдущем случае, и в разрешении 720p можно достичь 37-39 к/с в среднем. В редких событиях это значение опускается до 31 к/с. Минимальная производительность в игре составляет 34 к/с, максимальная - 41 к/с.
Forza Horizon 5 в 900p при низком пресете в среднем идёт с частотой кадров 27-29 к/с. Максимальная производительность здесь равняется 30 к/с, минимальная - 24 к/с. В редких же событиях можно ожидать снижения числа кадров до 22 к/с.
Need for Speed Heat с теми же настройками и в том же разрешении, что и в Forza Horizon 5, запускается со средним количеством кадров в пределах 25 к/с. В редких событиях производительность опускается до 19 к/с, в целом же минимальное значение быстродействия находится на уровне 21 к/с, максимальное - 31 к/с.
Протестированная конфигурация:
- процессор Intel Core i5-12600K;
- оперативная память HyperX Fury 2x8GB DDR4 3600 Mhz;
- видеокарта Intel UHD Graphics 770;
- HDD Western Digital 1TB 7200 Rpm;
- SSD Western Digital 500GB;
- материнская плата Gigabyte Z690I Aorus Ultra DDR4 (Wi-Fi);
- система охлаждения Cooler Master MWE Gold 850W.