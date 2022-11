Как работают игры на встройке современных ноутбуков с Ryzen 7

Авторы канала PC Support & Gaming Test в выпуске на YouTube запустили на ноутбуке ASUS Zenbook S 13 в 1080p несколько игр, чтобы проверить производительность процессора Ryzen 7 6800U с встроенной графикой 680M. Среди игр были Fortnite, Grand Theft Auto V, God of War, Call of Duty: Warzone, Microsoft Flight Simulator, Apex Legends, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3: Wild Hunt, PUBG, Forza Horizon 5, Far Cry 6, Elden Ring, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, CS:GO, Valorant.

В Fortnite с низкими настройками графиками средний FPS составлял 86,5 к/с.

Grand Theft Auto V с пресетом Normal/High шла со средней частотой кадров 77 к/с.

God of War запускалась на настройках Original с FSR Quality. Средняя производительность в ней равнялась 34 к/с.

В Call of Duty: Warzone с низкой графикой средний FPS равнялся 49,5 к/с.

Игра Microsoft Flight Simulator шла на низких настройках. В среднем производительность в ней находилась на уровне 31 к/с.

Apex Legends запускалась с низким пресетом. Средняя частота кадров в этом случае составляла 68,5 к/с.

Red Dead Redemption 2 шла тоже на низких настройках графики. В среднем FPS в ней составил 35 к/с.

Игра The Witcher 3: Wild Hunt запускалась на низких настройках. Средний FPS в этой игре находился в районе 65 к/с.