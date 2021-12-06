Как работают современные игры на бюджетной видеокарте RX 550 с 2 ГБ видеопамяти

Как работают современные игры на бюджетной видеокарте RX 550 с 2 ГБ видеопамятиУзнали на YouTube-канале GameGangsta
Автор канала GameGangsta проверил производительность видеокарты ASUS RX 550 2G в 35 играх. Из самых новых проектов в список вошли: WRC 10, Days Gone, Resident Evil Village, Deathloop, Back 4 Blood, New World, Bright Memory Infinite, Crysis 2 Remastered, Crysis 3 Remastered, GTA III Definitive Edition, GTA Vice City Definitive Edition, GTA San Andreas Definitive Edition, Far Cry 6, Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5, Battlefield 2042, Halo Infinite.
В WRC 10 в Full HD на низких настройках удастся получить 34-35 к/с в среднем и 24 к/с в очень редких событиях.
Days Gone запускается в 720p с низким пресетом. Средняя частота кадров в этом случае составляет 50 к/с. В крайне редких событиях производительность снижается до 34 к/с.
В разрешении 720p и на низких настройках идёт также Resident Evil Village. В среднем производительность здесь равняется примерно 50-60 к/с. Снижается она при просадках кадров в очень редких событиях до 32 к/с.
В Deathloop в 720p и на самых низких настройках средний FPS находится в районе 30 к/с. В крайне редких событиях быстродействие снижается здесь до 20 к/с.
Back 4 Blood можно запустить в Full HD с низким пресетом. Частота кадров в этом случае будет равна в среднем 43-45 к/с. В очень редких событиях значение FPS снизится до 11 к/с.
New World в 720p идёт с низкими параметрами графики. В среднем здесь производительность будет находиться в пределах 60-65 к/с, а в крайне редких событиях она может опускаться до 37 к/с.
С теми же установленными настройками, что и в New World, запускается Bright Memory Infinite. Среднее число кадров здесь составляет 55-60 к/с. В очень редких событиях в игре заметно снижение производительности до 12 к/с.
В Full HD на низких настройках можно проходить Crysis 2 Remastered. Средняя частота кадров составит в игре 35-40 к/с. В крайне редких событиях же значение производительности будет снижаться до 11 к/с.
Crysis 3 Remastered идёт тоже в Full HD при низком пресете. В среднем быстродействие здесь находится в районе 40 к/с. При этом временами бывают просадки в очень редких событиях до 31 к/с.
GTA III Definitive Edition запускается в Full HD на низких настройках. В этом случае средняя частота кадров составит 55 к/с, а в очень редких событиях производительность будет равняться 20 к/с.
В GTA Vice City Definitive Edition в разрешении Full HD и с низкими установленными параметрами графики получится достичь 60-65 к/с в среднем. В крайне редких событиях это значение может снижаться до 6 к/с.
GTA San Andreas Definitive Edition в Full HD на низком пресете идёт с 60-65 к/с в среднем, как и в предыдущем случае. Но снижается в очень редких событиях частота кадров до 24 к/с.
Far Cry 6 в разрешении 720p и с низкими параметрами графики запускается со средней частотой кадров в районе 20 к/с. При этом в крайне редких событиях производительность опускается до 11 к/с.
С теми же установленными параметрами, что и в Far Cry 6, можно играть в Call of Duty Vanguard. Средняя частота кадров будет находиться в игре на уровне 45 к/с. Снижаться быстродействие будет до 22 к/с.
На самом низком пресете и в Full HD запускается Forza Horizon 5. Средняя производительность в проекте составляет 40-45 к/с. Встречаются также здесь просадки кадров до 24 к/с.
Battlefield 2042 идёт в 720p на низких настройках. Частота кадров в этой игре держится на уровне 25-30 к/с в среднем. В очень редких событиях же производительность опускается до 5 к/с.
Halo Infinite в разрешении 1280х800 и на низких настройках позволяет достичь 26-28 к/с в среднем. В крайне редких же событиях быстродействие снизится до 14 к/с.
Также автор проверил быстродействие видеокарты в таких проектах, как Grand Theft Auto IV, Counter Strike GO, Grand Theft Auto V, Assassin's Creed Syndicate, Mafia III, Sniper Ghost Warrior 3, PUBG (Update 14.2), Apex Legends (Escape Patch), Call of Duty Warzone (Season 6), Insurgency Sandstorm, Red Dead Redemption 2, Hunt Showdown, DIRT 5, Mafia Definitive Edition, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Crysis Remastered. С результатами тестирования можно ознакомиться в видео.
Протестированная конфигурация:
- процессор AMD Ryzen 5 3600X 3,8GHz 35MB Cache Soket AM4;
- материнская плата MSI B450M PRO-M2 MAX AM4 DDR4 3466(OC);
- оперативная память Neo Forza 16GB(2x8GB) 3600MHz Black Faye DDR4;
- видеокарта ASUS RX 550 2G EVO Phoenix 2G GDDR5 128bit DX12;
- SSD SANDISK 500GB Ultra NVMe M2 SSD (2400/1750);
- HDD 1TB + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Dark X-FORCE 3X Fan ARGB LED USB 3.0;
- блок питания SHARKOON WPM Gold Zero 650W 80+ Gold Modular.