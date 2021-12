Как работают современные игры на бюджетной видеокарте RX 550 с 2 ГБ видеопамяти

Автор канала GameGangsta проверил производительность видеокарты ASUS RX 550 2G в 35 играх. Из самых новых проектов в список вошли: WRC 10, Days Gone, Resident Evil Village, Deathloop, Back 4 Blood, New World, Bright Memory Infinite, Crysis 2 Remastered, Crysis 3 Remastered, GTA III Definitive Edition, GTA Vice City Definitive Edition, GTA San Andreas Definitive Edition, Far Cry 6, Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5, Battlefield 2042, Halo Infinite.

В WRC 10 в Full HD на низких настройках удастся получить 34-35 к/с в среднем и 24 к/с в очень редких событиях.

Days Gone запускается в 720p с низким пресетом. Средняя частота кадров в этом случае составляет 50 к/с. В крайне редких событиях производительность снижается до 34 к/с.

В разрешении 720p и на низких настройках идёт также Resident Evil Village. В среднем производительность здесь равняется примерно 50-60 к/с. Снижается она при просадках кадров в очень редких событиях до 32 к/с.

В Deathloop в 720p и на самых низких настройках средний FPS находится в районе 30 к/с. В крайне редких событиях быстродействие снижается здесь до 20 к/с.

Back 4 Blood можно запустить в Full HD с низким пресетом. Частота кадров в этом случае будет равна в среднем 43-45 к/с. В очень редких событиях значение FPS снизится до 11 к/с.

New World в 720p идёт с низкими параметрами графики. В среднем здесь производительность будет находиться в пределах 60-65 к/с, а в крайне редких событиях она может опускаться до 37 к/с.

С теми же установленными настройками, что и в New World, запускается Bright Memory Infinite. Среднее число кадров здесь составляет 55-60 к/с. В очень редких событиях в игре заметно снижение производительности до 12 к/с.

В Full HD на низких настройках можно проходить Crysis 2 Remastered. Средняя частота кадров составит в игре 35-40 к/с. В крайне редких событиях же значение производительности будет снижаться до 11 к/с.

Crysis 3 Remastered идёт тоже в Full HD при низком пресете. В среднем быстродействие здесь находится в районе 40 к/с. При этом временами бывают просадки в очень редких событиях до 31 к/с.