Как Sony заставила Microsoft купить разработчиков Skyrim

Спенсер объяснил, что Sony заплатила Bethesda за эксклюзивность некоторых игр для PlayStation, что побудило Microsoft приобрести Bethesda, чтобы составить конкуренцию.

Сделка стоимостью 7,5 миллиардов долларов была направлена на укрепление эксклюзивных игр для Xbox и PC.

Хотя Спенсер отказался подтвердить, будет ли Elder Scrolls VI эксклюзивом для Xbox, он подчеркнул необходимость для Microsoft конкурировать с Sony, назвав ее агрессивным конкурентом.

Предложение Microsoft о приобретении Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов рассматривается как еще один стратегический шаг, направленный на выравнивание игрового поля на рынке игр.