Как в девяностых: почему россияне снова скупают игровые приставки Dendy и Sega

По данным Ozon, продажи ретроконсолей выросли в июне на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом покупатели приобретают адаптированные модели, которые оснащены HDMI-выходом. В «М.Видео – Эльдорадо» отметили, что старые приставки покупают чаще всего из-за ностальгии по хитам детства либо в качестве первого игрового устройства для ребёнка. Кроме того, ретроконсоли дешёвые — их средняя цена составляет около 3 тысяч рублей.

Создатель YouTube-канала Denis Major Денис Русаков также отметил, что некоторые ретроконсоли неплохи и по качеству. «Конечно, это касается не всех моделей, но те же NES Classic Mini и SNES Classic Mini задали очень высокую планку: хорошая картинка, низкий инпут-лаг плюс копия оригинального дизайна консолей в миниатюре», — сказал он.