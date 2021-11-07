Как выглядит графика ремастеров GTA 3, Vice City и San Andreas на карманной консоли Nintendo Switch

Трилогия ремастеров GTA 3, Vice City и San Andreas выйдет 11 ноября для PS5, Xbox Series X/S, Switch, PS4, Xbox One и ПК. Будет доступна через лончер Rockstar Games. Компьютерная версия трилогии будет стоить 4279 рублей. Игра для PlayStation оценена в 4639 рублей, для Xbox — в $60, для Nintendo Switch — в 5399 рублей. GTA 3 будет весить 8 ГБ: GTA: Vice City — 14 ГБ, а GTA: San Andreas — 27 ГБ.