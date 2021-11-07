Как выглядит графика ремастеров GTA 3, Vice City и San Andreas на карманной консоли Nintendo Switch

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Как выглядит графика ремастеров GTA 3, Vice City и San Andreas на карманной консоли Nintendo SwitchНовые скриншоты
Rockstar опубликовала первые скриншоты сборника ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, запущенного на карманной консоли Nintendo Switch.
На скриншотах показаны Вайнвуд, Клод из GTA III, бегущий по улицам Либерти-Сити и т.д. Лучше на это всё посмотреть один раз, чем постоянно читать:
Трилогия ремастеров GTA 3, Vice City и San Andreas выйдет 11 ноября для PS5, Xbox Series X/S, Switch, PS4, Xbox One и ПК. Будет доступна через лончер Rockstar Games. Компьютерная версия трилогии будет стоить 4279 рублей. Игра для PlayStation оценена в 4639 рублей, для Xbox — в $60, для Nintendo Switch — в 5399 рублей. GTA 3 будет весить 8 ГБ: GTA: Vice City — 14 ГБ, а GTA: San Andreas — 27 ГБ.
Источник: Video Games Chronicle