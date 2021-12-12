Как выглядит Skyrim с самой современной графикой в 8K

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Как выглядит Skyrim с самой современной графикой в 8KПоказали энтузиасты
YouTube-канал Digital Dreams протестировал Skyrim с 1300 модами на графику и в высоком разрешении. Видео в качестве 8K доступно на канале.
Если вы хотите увидеть ролик в самом высоком качестве, его нужно выбрать в панели управления видео YouTube. Для запуска такой версии Skyrim авторы канала использовали видеокарту RTX 3090. При этом она не может выдавать в модифицированной игре стабильные 60 fps.
Авторы ролика также поделились списком модов, которые использовали. Они лежат тут на Github.
Стоит отметить, что канал Digital Dreams, в целом, специализируется на геймплейных роликах игр с использованием модификаций и улучшений графики.
Ранее программист и нейробиолог Cangar разработал мод, который позволяет управлять магией в игре Skyrim VR силой мысли через нейрокомпьютерный интерфейс.
Источник: YouTube