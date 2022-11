Какие конкретно компьютерные игры могут запретить в России. Список

Лантратова перечислила десятки компьютерных игр, в которых «есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы». В список входят: Assassin's Creed, Assassin's Creed: Brotherhood, Assassin's Creed: Rogue, Assassin's Creed: Syndicate, Assassin's Creed Odyssey, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age: Origins, Dragon Age: Inquisition, Life Is Strange, The Last of Us, The Last of Us: Part 2, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch.

Отдельно Лантратова акцентировала внимание на The Sims 3. «У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей! Иногда к герою самому могут пристать с поцелуями люди одного с ним пола», — ужаснулась Лантратова.

Она добавила, что никто не будет запрещать подростку играть за персонажа противоположного пола.