Какие настройки Cyberpunk 2077 на ПК дадут вам графику уровня Nintendo Switch 2

На тестовом ПК игра запускалась в 1080p с включённым DLSS в режиме Quality. Плотность толпы и уровень тумана на Switch 2 примерно соответствуют средним настройкам на ПК. Затенение окружающей среды — высоким в стационарном и низким в портативном режиме.

Отражения в зеркалах при подключении консоли к ТВ выглядят как на высоких настройках ПК, а в портативном — ближе к средним.

Локальные тени сопоставимы с низкими настройками, а каскадные — средние на ТВ и низкие на экране самой консоли. Дальние тени соответствуют высоким настройкам.

В целом детализация и геометрия на Switch 2 уступают даже низким настройкам ПК, но CD Projekt RED умело скрыла компромиссы в малозаметных зонах.

Интересно, что на PS5 некоторые настройки ниже, чем на Switch 2 — но за счёт более высокого разрешения графика там выглядит лучше.