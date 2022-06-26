Каким образом не стоит модифицировать «карманную» приставку Steam Deck

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Каким образом не стоит модифицировать «карманную» приставку Steam DeckПредупредил один из разработчиков
Представитель Valve Лоуренс Янг написал в твиттере, что владельцам Steam Deck не стоит устанавливать в него более крупный SSD. Способ делать это ранее обнаружили игроки.
По умолчанию в Steam Deck используется 30-миллиметровый твердотельный накопитель. Однако игроки нашли способ заменить его 42-миллиметровым SSD с большим объёмом памяти. Нужно лишь слегка продвинуть фиксирующий винт на материнской плате, а потом убрать термопрокладку в сторону.
Янг просит не делать этого. Он пояснил, что накопители шириной 42 миллиметра потребляют больше энергии и нагреваются сильнее, чем может конструктивно выдержать Steam Deck. Такие модификации могут уменьшить срок службы консоли.
Официально Steam Deck поддерживает три вида SSD — на 64 ГБ, 256 ГБ и на 512 ГБ.