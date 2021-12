Какой процессор Intel брать для игрового компьютера: i5-12600K, i7-12700K или i9-12900K

Авторы YouTube-канала i2HARD выяснили, какой из процессоров Intel показывает себя лучше в игровых проектах: i5-12600K, i7-12700K или i9-12900K. Конфигурации включали себя, помимо процессоров, видеокарту Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC, материнскую плату ASUS TUF Gaming Z690-PLUS WIFI D4/ASUS ROG Maximus Z690 Hero, оперативную память G.SKILL Trident Z F4-3200C14D-32GTZ 2x16 ГБ (DDR4)/A-Data XPG LANCER AX5U5200C3816G-DCLABK 2x16 ГБ (DDR5), систему охлаждения DeepCool AK620, накопитель Crucial MX500 2 TB, блок питания Deepcool DQ850-M-V2L. Запускались все игры на операционной системе Windows 11.

Всего в ходе тестирования запускали шесть игр. При этом проверялись они с разгоном и без, а также с ОЗУ DDR4 и DDR5. Среди игр - Call of Duty: Warzone, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Shadow of the Tomb Raider, StarCraft, A Total War Saga: TROY.

Сначала игры тестировались с оперативной памятью стандарта DDR4.

Call of Duty: Warzone во всех трёх случаях в 1080p и с пресетом Custom шла примерно с одинаковой средней частотой кадров. Она составляла 181, 184 и 185 к/с у i5-12600K, i7-12700K, i9-12900K соответственно. В очень редких событиях значения были следующими: 108, 120, 122 к/с.

В Cyberpunk 2077 на ультра-настройках с трассировкой в 1080p разница в FPS заметна сильнее. Так, у i5-12600K производительность равняется 108 к/с, у i7-12700K - 116 к/с, у i9-12900K - 120 к/с. В крайне редких событиях частота кадров составляет 64, 68, 66 к/с соответственно.

На ультра-пресете в 1080p с включенной трассировкой запускается Far Cry 6. В этом случае удаётся получить ту же разницу между значениями производительности, что и в Cyberpunk. В среднем частота кадров составляет 103, 110 и 114 к/с у i5-12600K, i7-12700K, i9-12900K, а FPS в очень редких событиях - 59, 60 и 52 к/с соответственно.

Shadow of the Tomb Raider идёт на максимальных настройках в 1080p. В результате разрыв между процессорами оказывается ещё значительнее: 187 к/с на i5, 201 к/с на i7 и 212 к/с на i9. В очень редких событиях результаты получились следующими: 105 к/с, 119 к/с и 123 к/с.

StarCraft запускается в том же разрешении (1080p) и также на максимальных настройках графики. Среднее число кадров здесь равняется 86 к/с, 95 к/с и 100 к/с соответственно. В крайне редких событиях быстродействие снижается до 42, 45 и 46 к/с.

В 1080p на ультра-настройках A Total War Saga: TROY идёт со средней частотой 81, 91 и 95 к/с. Опускается производительность в очень редких событиях до 51, 59 и 62 к/с соответственно.

Если говорить о средних значениях с ОЗУ DDR4, то лидирует из трёх процессоров i9-12900K, который позволит получить производительность по сравнению с i7 на 8 процентов выше, а по сравнению с i5 - на 16 процентов выше. Если же использовать оперативную память DDR5, то разница в производительности увеличится почти во всех проектах (за исключением StarCraft). Между i5 и i7 она составит 10 процентов, а между i5 и i9 - 17 процентов.

Все результаты можно увидеть на графиках ниже.