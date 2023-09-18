Карманная консоль Asus ROG Ally появилась в России по цене в 90 тыс рублей

16:24, 18 сентября 2023
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Карманная консоль Asus ROG Ally появилась в России по цене в 90 тыс рублейСтарт продаж в конце сентября
Одна из самых интересных новинок — портативная консоль Asus ROG Ally — наконец-то появилась на российском рынке.
Магазин DNS уже начал принимать предзаказы на это устройство, стоимость которого составляет 89 990 рублей. Официальные продажи стартуют 29 сентября.
Консоль оснащена топовым процессором AMD Ryzen Z1 Extreme и работает на операционной системе Windows 11. Благодаря столь мощному железу, девайс может похвастаться высокой производительностью.
Наличие же системы Microsoft предоставляет доступ к широкому спектру игровых платформ, включая Steam, Xbox Game Pass, Epic и GOG.
Отметим, что Asus ROG Ally не ограничивает вас лишь портативным режимом. Девайс также можно подключить к телевизору для более комфортного гейминга.