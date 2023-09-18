Карманная консоль Asus ROG Ally появилась в России по цене в 90 тыс рублей

Магазин DNS уже начал принимать предзаказы на это устройство, стоимость которого составляет 89 990 рублей. Официальные продажи стартуют 29 сентября.

Консоль оснащена топовым процессором AMD Ryzen Z1 Extreme и работает на операционной системе Windows 11. Благодаря столь мощному железу, девайс может похвастаться высокой производительностью.

Наличие же системы Microsoft предоставляет доступ к широкому спектру игровых платформ, включая Steam, Xbox Game Pass, Epic и GOG.

Отметим, что Asus ROG Ally не ограничивает вас лишь портативным режимом. Девайс также можно подключить к телевизору для более комфортного гейминга.