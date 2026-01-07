Карманная консоль Lenovo Legion Go 2 выйдет с операционной системой Valve

Lenovo Legion Go 2 представляет собой обновленную версию оригинальной модели, но уже с процессором AMD Ryzen Z2 Extreme (или Z2), оперативной памятью LPDDR5X объемом до 32 ГБ, 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, более емкой батареей 74 Втч и Wi-Fi 6E, двумя портами USB 4.0 и считывателем microSD.

Устройство также может использоваться как планшет. Оно оснащено встроенной подставкой и съёмными беспроводными контроллерами.