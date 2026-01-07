Карманная консоль Lenovo Legion Go 2 выйдет с операционной системой Valve

Опубликовано 07 января 2026, 14:231 мин.
Карманная консоль Lenovo Legion Go 2 выйдет с операционной системой ValveSteamOS
Lenovo представила на CES 2026 свою вторую портативную игровую консоль на базе SteamOS — Legion Go 2. Год назад Lenovo стала первой после Valve, выпустившей устройство со SteamOS вместо Windows.
© Lenovo
Версия Legion Go 2 с SteamOS поступит в продажу в июне по цене от 1 199 долларов. По характеристикам она полностью совпадает с уже доступной версией на Windows, которая вышла осенью прошлого года. Тем не менее, как пишут эксперты, переход с Windows на SteamOS может дать прирост производительности.
Lenovo Legion Go 2 представляет собой обновленную версию оригинальной модели, но уже с процессором AMD Ryzen Z2 Extreme (или Z2), оперативной памятью LPDDR5X объемом до 32 ГБ, 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, более емкой батареей 74 Втч и Wi-Fi 6E, двумя портами USB 4.0 и считывателем microSD.
Устройство также может использоваться как планшет. Оно оснащено встроенной подставкой и съёмными беспроводными контроллерами.