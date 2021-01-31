Игры
Сегодня 20:07
Карманная консоль на Windows смогла справиться с запуском игр PlayStation 3
God of War III на 30 fps при 720p
Портативная консоль на Windows GPD Win 3, средства на которую собирали на площадке Indiegogo, смогла запустить игры для PlayStation 3.
Стоимость GPD Win 3 на Indiegogo составляет $799. Консоль может похвастаться процессорами Intel Core i7-1165G7 или i5-1135G7 с графикой Iris XE Graphics G7, а также портом Thunderbolt 4.
Энтузиасты смогли, используя эмулятор PS3, превратить GPD Win 3 в карманное подобие консоли Sony. Устройство проверили на God of War III, которая вышла для PlayStation 3 в 2010 году.
Конечно, частота кадров колебалась во время игры, но в среднем составила 30 fps при разрешении 720p. Геймплей, впрочем, выглядел довольно гладко.
Отмечается, что минусом GPD Win 3 в режиме работы с эмулятором была низкая автономность.