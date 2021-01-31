Карманная консоль на Windows смогла справиться с запуском игр PlayStation 3

Стоимость GPD Win 3 на Indiegogo составляет $799. Консоль может похвастаться процессорами Intel Core i7-1165G7 или i5-1135G7 с графикой Iris XE Graphics G7, а также портом Thunderbolt 4.

Энтузиасты смогли, используя эмулятор PS3, превратить GPD Win 3 в карманное подобие консоли Sony. Устройство проверили на God of War III, которая вышла для PlayStation 3 в 2010 году.

Конечно, частота кадров колебалась во время игры, но в среднем составила 30 fps при разрешении 720p. Геймплей, впрочем, выглядел довольно гладко.