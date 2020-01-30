Карманная консоль Nintendo обогнала по скорости продаж даже PlayStation 4

Выходит, что Nintendo Switch обогнала Sony PlayStation 4 по скорости продаж. Последняя достигла отметки в 50 млн проданных штук спустя три года и один месяц после запуска.

Также сообщается, что Nintendo продала более 310 млн копий игр для Switch. Среди них лидерами стали Mario Kart 8 Deluxe (22,96 млн копий), Super Smash Bros Ultimate (17,68 млн копий) и Super Mario: Odyssey (16,59 млн копий). Это эксклюзивы для консоли.