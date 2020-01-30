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Сегодня 20:25
Карманная консоль Nintendo обогнала по скорости продаж даже PlayStation 4
А стоимость консолей примерно одинакова
Nintendo сообщила, что общие продажи её карманной игровой консоли Switch составили 52,48 млн. Столько штук компания продала примерно за два года и десять месяцев. Даже популярной PlayStation 4 потребовалось больше времени, чтобы преодолеть порог в 50 млн. А между тем по стоимости консоли примерно равны.
Выходит, что Nintendo Switch обогнала Sony PlayStation 4 по скорости продаж. Последняя достигла отметки в 50 млн проданных штук спустя три года и один месяц после запуска.
Также сообщается, что Nintendo продала более 310 млн копий игр для Switch. Среди них лидерами стали Mario Kart 8 Deluxe (22,96 млн копий), Super Smash Bros Ultimate (17,68 млн копий) и Super Mario: Odyssey (16,59 млн копий). Это эксклюзивы для консоли.