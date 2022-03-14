«Карманная» консоль Steam не смогла работать нормально под управлением Windows

Дело в том, что на днях Valve выпустила Windows-драйверы для Steam Deck. Некоторые блогеры уже протестировали эту возможность.

Так, автор YouTube-канала Linus Tech Tips остался недоволен работой Windows на Steam Deck. Ему не понравилось управление, он заметил баги. Например, зависло окно предупреждения системы безопасности, и обозреватель не смог закрыть его с тачпада или контроллера. В целом, блогер отметил, что игры на Steam Deck под управлением SteamOS работают лучше, чем на Windows. Производительность в первой системе выше.

Другой обозреватель отметил, что Steam Deck пока не оптимально работает на Windows, но зато позволяет полноценно запускать игры, которые не поддерживаются на SteamOS.