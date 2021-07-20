Карманная консоль Valve превзошла настольные компьютеры по быстродействию оперативной памяти

В Steam Deck будет 16 ГБ памяти LPDDR5. Она будет работать в четырёхканальном режиме с пропускной способностью 5500 МТ/с. Четыре 32-битных канала обеспечат скорость передачи в 88 ГБ/с. Стоит отметить, что указанные выше показатели превышают показатели устройств с памятью LPDDR4 или DDR4. Так, значения на 70% превышают таковые у стандартной двухканальной системы DDR4 (3200 МТ/с). Именно такая система встречается во многих настольных компьютерах и ноутбуках.

От Steam Deck можно ждать хорошие показатели быстродействия. Консоль будет располагать большими ресурсами для гибридного процессора.