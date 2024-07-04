Карманную консоль 1989 года Game Boy превратили в веб-камеру

Опубликовано 04 июля 2024, 15:33
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Карманную консоль 1989 года Game Boy превратили в веб-камеруСпасибо Epilogue
Забудьте о камерах телефонов и встроенных веб-камерах ноутбуков, и вспомните о камере Game Boy. Благодаря Epilogue, команде, создавшей GB Operator, позволяющий играть на оригинальных картриджах Game Boy на современных ПК или Steam Deck, вы можете превратить винтажный игровой аксессуар в веб-камеру.
Epilogue научили камереу Game Boy работать в качестве веб-камеры, обеспечивая восхитительно пиксельное 16-кп изображение. Эта функция реализована в приложении-эмуляторе Playback, которое использует GB Operator.
"Теперь у нас есть прямая трансляция с камеры Game Boy, но нам еще нужно кое-что доработать и предусмотреть варианты конфигурации", - поделились разработчики. "Мы хотели поделиться этим, потому что было интересно увидеть, как оно наконец-то работает, и мы не можем дождаться, когда все смогут повеселиться с ним. Это худшая и лучшая веб-камера, которая когда-либо была у вас".