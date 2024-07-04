Карманную консоль 1989 года Game Boy превратили в веб-камеру

"Теперь у нас есть прямая трансляция с камеры Game Boy, но нам еще нужно кое-что доработать и предусмотреть варианты конфигурации", - поделились разработчики. "Мы хотели поделиться этим, потому что было интересно увидеть, как оно наконец-то работает, и мы не можем дождаться, когда все смогут повеселиться с ним. Это худшая и лучшая веб-камера, которая когда-либо была у вас".