Карманную консоль Asus ROG Ally сравнили с улучшенной версией ROG Ally X

Основное отличие между консолями заключается в объёме оперативной памяти: версия X получила 24 ГБ вместо 16 ГБ.

Этот апдейт улучшил производительность в играх, устранив задержки и подтормаживания. Также в два раза увеличена емкость аккумулятора — теперь она составляет 80 Вт*ч, что заметно продлило время работы устройства.

Повышенная производительность особенно заметна в таких играх, как Avatar: Frontiers of Pandora и Alan Wake 2, где прирост составляет от 2 до 9%. Кроме того, несмотря на увеличенный аккумулятор, вес устройства увеличился всего на 70 г и теперь составляет 678 г.

Но есть и ложка дегтя: цена Asus ROG Ally X увеличилась до $799.