"Карманные" игровые консоли Steam Deck и ASUS ROG Ally сравнили по производительности, автономности и качеству дисплея

Игровая консоль Steam Deck оснащена IPS-дисплеем с диагональю 7 дюймов, разрешением 1280x800p, частотой обновления 60 Гц и яркостью 400 нит. В то же время у ASUS ROG Ally следующие характеристики: IPS-экран на 7 дюймов с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц, яркостью 500 нит и FreeSync.

Качество экрана вы можете оценить на изображении ниже.

Что касается скорости запуска и времени работы, то результаты получились следующими. Консоль Steam Deck запустилась за 35 секунд, ASUS ROG Ally - за почти 16 секунд. Игра загрузилась быстрее тоже на ASUS: за почти 9 секунд по сравнению с 18 секундами у Steam.

Автономность выше была в требовательных играх у ROG Ally (но именно в Performance Mode - 1 час 33 минуты), в нетребовательных - у Steam (2 часа 55 минут). Все замеры вы можете также увидеть на изображениях ниже.