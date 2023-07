"Карманные" игровые консоли Steam Deck и ASUS ROG Ally сравнили по производительности, автономности и качеству дисплея

Далее эксперты канала запустили консоли в 10 играх. При этом ROG запускалась в Turbo Mode и Performance Mode в разрешениях 720p и 1080p, тогда как Steam - в обычном режиме в 720p или 800p.

В Cyberpunk 2077 с высокой графикой и FSR Quality на Steam Deck в 720p средняя частота кадров составляла 40 к/с, на ROG с Turbo Mode в 720p - примерно 55 к/с, в 1080p - тоже около 40 к/с. В разрешении 1080p в Turbo Mode и Performance Mode средняя производительность равнялась 40 к/с и 30 к/с соответственно.

Vampire Survivors шла на Steam - в 800p, на ROG Ally - в 1080p с Turbo Mode. Средний FPS в этих играх находился на уровне 60 к/с и 120 к/с с Steam и ROG соответственно. Кроме того, он опускался в процессе игры до 20 и 40 к/с соответственно.

Hogwarts Legacy запускалась с FSR Quality и на низких настройках. На Steam в 800p удалось в среднем получить 45 к/с, на ROG Ally в Turbo Mode и в 1080p - 40 к/с.

Игра Elden Ring шла на консоли Steam Deck в 720p с низким пресетом со средней производительностью 37 к/с. На консоли ROG Ally в 720p с теми же настройками средний FPS равнялся 55 к/с, в 1080p - 43 к/с. В разрешении 1080p на ROG в режиме Performance средний FPS составил 39 к/с.

Игра God of War запускалась с FSR Quality и низким пресетом. На Steam в 800p средний FPS составил 42 к/с, на ROG в Turbo Mode - 54 к/с (720p) и 42 к/с (1080p), в Performance Mode - 37 к/с (1080p).

Diablo IV тестировалась в разрешении 720p (ROG, Turbo Mode), 800p (Steam) и 1080p (ROG, Turbo Mode) с FSR Quality и на настройках графики Low. Средняя частота кадров на Steam равнялась 62 к/с, на ROG - 100 к/с (1080p, Turbo Mode), 98 к/с (720p).

The Last of Us Part I шла с FSR Quality и настройками Low в разрешениях 800p (Steam Deck), 720p (ROG, Turbo Mode) и 1080p (Turbo Mode, Performance Mode). В среднем в этой игре удалось получить 31 к/с (Steam), 37 к/с (ROG, 720p, Turbo Mode), 26 к/с (ROG, 1080p, Turbo Mode), 21 к/с (ROG, 720p, Performance Mode).

Marvel's Spider-Man запускалась тоже на низких настройках графики и с FSR Quality. На Steam в среднем производительность равнялась 42 к/с (800p), на ROG - 55 к/с (720p, Turbo Mode), 46 к/с (1080p, Turbo Mode), 35 к/с (1080p, Performance Mode).

Игра GTA V шла на настройках графики Normal. Средняя производительность на Steam (800p) составила в этом случае 57 к/с, на ROG - 111 к/с (720p, Turbo Mode), 91 к/с (1080p, Turbo Mode), 87 к/с (1080p, Performance Mode).

Resident Evil 4 Remake тестировалась с Perf. Settings и FSR Quality. На Steam в 720p средняя производительность в ней равнялась 45 к/с, на ROG - 64 к/с (720p, Turbo Mode), 48 к/с (1080p, Turbo Mode), 37 к/с (1080p, Performance Mode).

Вывод

По средним показателям быстрее из двух консолей была ROG Ally. Особенно заметно это было в 720p в режиме Turbo.