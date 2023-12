Карточная игра Magic: The Gathering навсегда запретила использовать генеративный ИИ

Пострадали художники

Wizards of the Coast, стоящая за Magic: The Gathering, обрушила молот на генеративный ИИ, официально запретив его использование в «конечных» продуктах. Wizards разъяснила свою позицию, настаивая на том, что художники, писатели и творческие работники, занятые в Magic, должны воздерживаться от использования генеративных инструментов искусственного интеллекта на протяжении всего творческого процесса.