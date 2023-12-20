Карточная игра Magic: The Gathering навсегда запретила использовать генеративный ИИ

Решение Wizards было принято после августовского спора, связанного с искусством, созданным с помощью ИИ, в сборнике D&D «Слава гигантов». В то время как руководство D&D прямо ограничивает использование ИИ на любом этапе, в заявлении Magic речь идет исключительно о «конечных» продуктах. Несмотря на расхождение в понятиях, Wizards подтвердила, что ограничения действуют на всех этапах.

Эта сенсация произошла на фоне значительных увольнений и мер по сокращению расходов в Hasbro. Игровой гигант недавно столкнулся с негативной реакцией на объявление о вакансии «Цифровой художник», что подстегнуло спекуляции об искусственном интеллекте.