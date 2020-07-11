Картридж с игрой Super Mario Bros. продали за 8 млн рублей

Коллекционный картридж, конечно, продали на аукционе. Сообщается, что сумма сделки стала рекордной для одной игры. Журналист и коллекционер Крис Колер (Chris Kohler) в своём Twitter отметил, что владельцы более ранней копии Super Mario Bros. стоимостью $100 тысяч «сейчас очень довольны».

Почему проданный картридж стоил так дорого? Во-первых, данная копия была запечатана: на упаковке даже имелась наклейка с высокой оценкой состояния издания. Во-вторых, картридж был редким. Такие выпускались в период, когда игровые компании начали отказываться от картонных коробок в пользу пластиковых упаковок.