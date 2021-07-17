Карты из Counter-Strike воссоздали с фотореалистичной компьютерной графикой

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Карты из Counter-Strike воссоздали с фотореалистичной компьютерной графикойНа движке Unreal Engine 5
Моддер Cloacked воссоздал карты из Counter-Strike на движке Unreal Engine 5. Их даже можно скачать.
В частности, были перенесены карты Dust 2 и Inferno. К сожалению, локации с фотореалистичной компьютерной графикой можно только исследовать. Врагов на карте нет, и оружие использовать там нельзя. Посмотреть, как это выглядит, можно на видео ниже:
Автор выложил карты в открытый доступ. Их можно скачать на сервере Cloacked в Discord.
Напомним, Epic Games официально анонсировала Unreal Engine 5 в мае 2020 года. Тогда компания показала демо в разрешении QuadHD с частотой кадров 30 FPS на консоли PlayStation 5. Движок использует новые технологии для достижения реалистичности.