Кастомизация с большой буквы: для Steam Deck вышли кнопки с насекомыми внутри

Deck Buttons уверяет, что ни одно насекомое не пострадало при создании этих уникальных аксессуаров. Напротив, жуки были «уважительно собраны» после их естественной гибели, добавив экологический штрих к вашему игровому стилю.

Накладки Dead Bug D-Pads, тщательно изготовленные вручную из четырех слоев синтетической смолы, обещают «блестящую и безупречную» отделку. Deck Buttons даже предоставляет пошаговое руководство для тех, кто осмелится разобрать свою Steam Deck для окончательного обновления с помощью жуков.

По цене $ 39,99 плюс доставка геймеры могут выбрать один из шести дизайнов.