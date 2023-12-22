Кастомизация с большой буквы: для Steam Deck вышли кнопки с насекомыми внутри

Кастомизация с большой буквы: для Steam Deck вышли кнопки с насекомыми внутриЖуки были «уважительно собраны»
Приготовьтесь к необычному игровому тюнингу: Deck Buttons представляет D-Pads Dead Bug для ваших Steam Deck и Steam Deck OLED. Теперь пользователи могут украсить свои портативные консоли прозрачными крестовинами, содержащими настоящих насекомых, заключенных в синтетическую смолу.
Deck Buttons уверяет, что ни одно насекомое не пострадало при создании этих уникальных аксессуаров. Напротив, жуки были «уважительно собраны» после их естественной гибели, добавив экологический штрих к вашему игровому стилю.
Накладки Dead Bug D-Pads, тщательно изготовленные вручную из четырех слоев синтетической смолы, обещают «блестящую и безупречную» отделку. Deck Buttons даже предоставляет пошаговое руководство для тех, кто осмелится разобрать свою Steam Deck для окончательного обновления с помощью жуков.
По цене $ 39,99 плюс доставка геймеры могут выбрать один из шести дизайнов.