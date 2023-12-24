Хакеры нацелились на Ubisoft: 900 Гб секретов почти было раскрыто

Сюжет сгустился, когда VX-Underground рассказала о взломе, поделившись доказательствами. Хакеры стремились заполучить цифровые сокровища Ubisoft, но быстрые действия администрации сорвали их план, оставив их с пустыми руками.

Слухи о якобы появившихся в сети скриншотах Beyond Good & Evil 2 заставляют задуматься о том, какие секреты Ubisoft удалось уберечь. Эта неприятность последовала за недавним испытанием Insomniac Games, когда в Интернет хлынул поток конфиденциальных данных, раскрывающих все — от будущих проектов до трат на переносы игр на ПК.

Ubisoft, однако, вышла из боя хоть и израненной, но стойкой, готовой защитить свою игровую сферу от других киберугроз.