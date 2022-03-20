Хакеры начали портить сохранения в играх

О проблеме рассказали в сабреддите Elden Ring. Игроки сообщают, что сначала из-за вмешательства хакеров Elden Ring вылетает, а затем при последующем запуске игрок оказывается в бесконечной «петле смерти».

Чтобы уберечь себя от хакеров, следует создавать резервные копии своих сохранений и при возможности играть только в офлайне. Чтобы выбраться из «петли смерти», нужно выбрать в Steam офлайн-режим, зайти в игру, затем умереть и во время загрузки закрыть игру при помощи ALT+F4. К сожалению, этот способ срабатывает не у всех.

Кроме того, решить проблему может Cheat Engine.